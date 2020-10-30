بالتنسيق مع السليمانية.. الاستخبارات العراقية تطيح بمفجري مفخخة بالانبار

Category: أمـن

Date: 2020-10-30T16:36:33+0000

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية العراقية، يوم الجمعة، عن القبض على ستة إرهابيين مسؤولين عن تفجير بمحافظة الانبار.

وقالت الوكالة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية وبتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٢ انفجرت عجلة مفخخة قرب جسر البو فراج بمحافظة الانبار وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل من مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الانبار وبعد تكثيف الجهد الاستخباري ومقاطعة المعلومات تم تحديد هويات وأماكن تواجد منفذي تلك الجريمة".

واضافت أنه "بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بمحافظة السليمانية تمت الإطاحة بهم".

واوضحت الوكالة ان "الارهابيين هم كل من الارهابي المكنى ابو هاجر الامير العسكري فيما يسمى ولاية الانبار وهو من قام بجلب العجلة من صحراء الانبار الى مكان التفجير وقام بتفجيرها الارهابي ابو آية احد عناصر المفارز الامنية لمايسمى ولاية الأنبار والذي قام باستطلاع مكان تفجير العجلة والمسؤول عن نقلهم بعد تنفيذ العمليات والارهابي المكنى ابو عبدالله وهو المسؤول عن تنقل الارهابيين بين محافظتي الأنبار والسليمانية و الارهابي ابوعزيز وهو المسؤول عن تزويد الارهابيين بتحركات القوات الأمنية و الارهابي ابوجعفر وهو منسق تحركاتهم داخل القضاء وإيصال المعلومات لهم و الارهابي ابوناصر وهو مسؤول الدعم اللوجستي ويقوم بإدارة الأمور في محافظة السليمانية".

ولفتت إلى أنه "من خلال التحقيقات الأولية معهم اعترفوا بأنتمائهم لعصابات داعش الإرهابية، وهم من نفذوا عملية تفجير العجلة بالتاريخ والمكان اعلاه وكذلك اشتركوا بعدة عمليات إرهابية أخرى ضد القوات الأمنية و المواطنين اثناء سيطرة داعش الارهابي قبل عمليات التحرير وبعد التحرير ايضا حيث تم القبض على ثلاثة منهم في السليمانية والثلاثة الاخرين في محافظة الانبار".

وبينت أنه "تم ايداعهم التوقيف لإستكمال التحقيق وللأتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

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