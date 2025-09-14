بالتنسيق مع السعودية.. الداخلية العراقية تطيح بتاجري مخدرات دوليين

شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، مساء الأحد، إلقاء القبض على اثنين من تجار المخدرات الدوليين، بعد تنسيق عالي المستوى بين العراق والسعودية.

وقال الناطق باسم الداخلية العقيد عباس البهادلي، في مؤتمر صحفي تابعته وكالة شفق نيوز، إن "مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات في الوزارة، وبالتعاون مع مديرية مكافحة المخدرات في السليمانية تمكنت من الحصول على معلومات دقيقة أوصلت القوات الأمنية في السعودية إلى اعتقال اثنين من التجار الدوليين".

وأضاف أن "المتهمين الاثنين كان بحوزتهما 142 كيلو غرام من مادة الكرستال المخدرة السائلة مخبأة داخل عجلتهم"، مبيناً أن "هذه العملية جاءت تنفيذاً لمذكرات التفاهم بين بغداد والرياض".