بالتنسيق مع الاقليم.. الداخلية العراقية تعتقل تاجر مخدرات رئيسي وتضبط 136 كغم "كبتاجون"

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم السبت، اعتقال تاجر رئيس بالمخدرات وضبط (136) كغم من حبوب الكبتاجون المخدرة بعملية نوعية مع مديرية مكافحة اقليم كوردستان، فيما بينت ان التعاون بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان عزز من حماية المجتمع في ملف شؤون المخدرات.

وقالت وزارة الداخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن" المديرية العامة لشؤون المخدرات ومديرية مكافحة مخدرات اقليم كوردستان في أربيل نفذت عملية نوعية أسفرت عن ضبط (136) كيلو غراما من حبوب الكبتاجون المخدرة والقبض على متاجر رئيسي بالمخدرات".

وأضاف البيان" نود اطلاع الشعب العراقي على ان التعاون والتنسيق الامني بين الحكومة الاتحادية واقليم كوردستان في ملف شؤون المخدرات عزَزَ من حماية أمن المجتمع والاستقرار في البلاد وقطع يد الخارجين عن القانون ممن يحاول العبث بالأمن الداخلي". وتابع البيان ان "تجفيف منابع المتاجرين والمروجين والمهربين بالمخدرات واستئصال جذورهم من اهم المهام التي يضطلع بها ابطال المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية ومديرية مكافحة مخدرات اقليم كوردستان في اربيل فضلا عن حفظ امن المجتمع من خطر آفة المخدرات".

وأوضح البيان أن "هذا التنسيق الأمني عالي المستوى والتعاون المتكامل المتصاعد سوف يستمر لضمان أمن وسلامة المواطنين بمختلف اطيافهم وقومياتهم والتصدي لمحاولات زعزعة الأمن سيما بأن هناك تعاون مستمر ايضا مع مديرية مكافحة المخدرات في السليمانية وباقي المحافظات الاخرى".