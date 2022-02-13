بالتنسيق مع الاسايش.. مكافحة الإرهاب يقبض على 8 دواعش في كوردستان وثلاث محافظات

شفق نيوز/ أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، يوم الاحد، عن إلقاء القبض على ثمانية من عناصر داعش بعمليات متفرقة في إقليم كوردستان وثلاث محافظات أخرى.

وقال الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن مفارزه "نفذت عمليتين نوعيتين في محافظتي الأنبار وصلاح الدين وأسفرت عن إلقاء القبض على ستة من إرهابيي عصابات داعش التكفيرية".

وأضاف أنه نفذ "عملية ثالثة في مُحافظة بابل من خلال نصب كمين مُحكم تم من خلاله إلقاء القبض على عُنصر إرهابي مُتخفي بين المواطنين".

وأشار الجهاز إلى أنه "بالتنسيق مع أسايش إقليم كردستان في محافظة السليمانية، تم إلقاء القبض على إرهابي مطلوب ينتمي للعصابات التكفيرية".