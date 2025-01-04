بالتنسيق مع الاسايش.. الأمن العراقي يطيح بإرهابيين بينهم متخصصون بتصنيع أسلحة داعش

شفق نيوز/ أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، يوم السبت، الإطاحة بـ(4) إرهابيين بينهم مختصون بتصنيع أسلحة داعش بالتنسيق مع جهاز اسايش إقليم كوردستان.

وبحسب بيان للجهاز ورد لوكالة شفق نيوز، فأن "التحقيقات كشفت أن العناصر الإرهابية كانوا يتنقلون بوثائق ثبوتية مزورة لتسهيل تحركاتهم وتجنب الرقابة الأمنية، وتبين أن اثنين منهم عملا في ما يُعرف بـ"هيئة التطوير والتصنيع العسكري" التابعة لعصابات داعش الإرهابية في ما كان يسمى بولاية الأنبار، حيث كانا يعملان كفنيين متخصصين في تصنيع صواريخ الكاتيوشا التي استُخدمت في استهداف قواتنا الأمنية خلال معارك التحرير".

وأضاف البيان، "أما المتهمين الآخرين فقد تبين انتماؤهما لما كان يسمى ولايتي نينوى ودجلة، حيث شاركا في هجمات إرهابية مباشرة ضد القوات الأمنية والمواطنين الأبرياء".

وأشار البيان إلى إحالة المتهمين إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون.