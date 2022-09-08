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بالتنسيق مع استخبارات كوردستان .. اعتقال فتاتين قامتا بتصفية أفراد أسرتيهما في تكريت

Category: أمـن

Date: 2022-09-08T11:51:04+0000
بالتنسيق مع استخبارات كوردستان .. اعتقال فتاتين قامتا بتصفية أفراد أسرتيهما في تكريت

شفق نيوز/ افاد مصدر في الشرطة المحلية بمحافظة صلاح الدين، يوم الخميس، باعتقال فتاتين متهمتين بقتل أفراد أسرتيهما في اطراف مدينة تكريت قبل أيام عدة.

ونقل المصدر لوكالة شفق نيوز، ان قوة أمنية وبالتنسيق مع استخبارات إقليم كوردستان تمكنت من اعتقال فتاتين ارتكبتا جريمة مروعة في مدينة تكريت بقتل أسرتيهما والفرار الى الإقليم.

وأضاف، أن الفتاتين أُحيلتا الى الجهات التحقيقية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما

وافاد مصدر امني لوكالة شفق نيوز قبل أيام عدة بالعثور على أسرة مكونة من 4 أشخاص مقتولين داخل منزلهم، وتم كشف الجريمة عبر اتصال من ابنهم المقيم في ألمانيا والذي ابلغ الشرطة بمداهمة منزل أُسرته بعد انقطاع الإتصال معهم.

واكد المصدر ان الأسرة من اهالي ديالى وتسكن تكريت منذ العام 2009 وأن اسباب الجريمة قيد التحقيق.

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