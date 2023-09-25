بالتنسيق مع اسايش كوردستان.. آمر "الكتيبة الأجنبية" بقبضة الاستخبارات العراقية

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم الاثنين، القبض على آمر "الكتيبة الأجنبية" في تنظيم داعش بعملية استخبارية بالتنسيق مع اسايش كوردستان.

وذكر بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بعمليةٍ استخباريةٍ دقيقة ومتابعةٍ مستمرة نفذَ جهازِ مكافحةِ الإرهاب وبالتنسيق مع دائرة عمليات اسايش اقليم كوردستان عملية إلقاء القبض على الإرهابي القيادي المدعو (ابو بخاري) في محافظة كركوك".

وأضاف ان "هذا الإرهابي يشغلُ منصبَ ما يسمى آمر الكتيبة اجنبية في عصابات داعش الإرهابي".