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بالتنسيق بين ثلاث محافظات عراقية.. الإطاحة بقياديين بارزين في تنظيم داعش

Category: أمـن

Date: 2022-07-12T14:57:22+0000
بالتنسيق بين ثلاث محافظات عراقية.. الإطاحة بقياديين بارزين في تنظيم داعش

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم الثلاثاء، عن الإطاحة بقيادي بارز في تنظيم داعش، ومساعد مسؤول الخدمات في التنظيم، بتنسيق أمني بين ثلاث محافظات.

وذكرت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه "بتنسيق استخباري مثالي ما بين اقسام  استخبارات قيادات عمليات، سامراء، ونينوى، وديالى، وشعبة استخبارات الفرقة ١٦ وبمشاركة قوة من قيادة القوات البرية متمثلة بلواء المشاة ٩٢ وفوج مغاوير قيادة عمليات سامراء الثاني، تمت الاطاحة بأحد العناصر الارهابية المهمة والمكنى (ابو اسحاق)".

وبينت أن المعتقل "برز في محافظة نينوى قبل تحرير من داعش، وشارك بعدة عمليات ارهابية قبل هروبه متنقلا بين المحافظات بعد التحرير، حتى تمت الاطاحة به في كمين نصب له في سيطرة السندية على الحدود الفاصلة ما بين سامراء وديالى".

واضافت انه "تم القاء القبض على مساعد مسؤول الخدمات لداعش الارهابي في احدى مناطق نينوى، وهو شقيق مسؤول الخدمات المحكوم حاليا بالاعدام".

وأكدت الخلية أن "الإرهابيين من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرات قبض وفق أحكام المادة ٤إرهاب، وجرى تسليمهما لجهة الطلب أصوليا".

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