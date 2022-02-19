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بالتنسيق بين بغداد وأربيل.. الإطاحة بقيادي في تنظيم داعش

Category: أمـن

Date: 2022-02-19T16:20:40+0000
بالتنسيق بين بغداد وأربيل.. الإطاحة بقيادي في تنظيم داعش

شفق نيوز/ أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، يوم السبت، عن إلقاء القبض على قيادي بارز في تنظيم داعش، بالتنسيق مع القوات الأمنية في إقليم كوردستان.

وقال رسول في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "عمليات مشتركة انطلقت لملاحقة المطلوبين والهاربين ممن ينتمون لبقايا عصابات داعـش الإرهابية والمسجلين في قواعد بيانات الأجهزة الأمنية والذين زور بعضهم هويات رسمية وغير من جلده للهروب من قبضة العدالة".

وأضاف "تمكن رجالنا من إلقاء القبض على القيادي في عصابات داعـش (محمد وهبي فارس الشجيري) المُكنى (أبو أحمد) وهو المنسق العام بين ما يسمى بولاية الجنوب وولاية كوردستان لدى العصابات الإرهابية".

وأشار رسول إلى أنه "تمت مراقبة هذا الارهابي من قبل رجالنا والمديرية العامة لمكافحة الإرهاب في أربيل، واعتقاله".

ولفت إلى أن "الزيارة المُثمرة التي أجراها رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق أول ركن عبد الوهاب الساعدي إلى أجهزة الأمن في إقليم كوردستان، جرى العمل على تعزيز التنسيق المُشترك وتبادل المعلومات الدقيقة بين استخبارات جهاز مكافحة الارهاب والأجهزة الاستخباراتية في الإقليم".

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