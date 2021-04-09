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بالتفاصيل والأسماء.. هؤلاء مَن حاولوا اغتيال قيادي صدري

Category: أمـن

Date: 2021-04-09T19:50:43+0000
بالتفاصيل والأسماء.. هؤلاء مَن حاولوا اغتيال قيادي صدري

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني تفاصيل محاولة اغتيال القيادي في التيار الصدري حازم الاعرجي وهويات الأشخاص المهاجمين، يوم الجمعة، في العاصمة بغداد.

وسرد المصدر التفاصيل لوكالة شفق نيوز، قائلا "في تمام الساعة ١٧:٥٠ بالتوقيت المحلي اليوم الجمعة، وأثناء خروج الاعرجي من منطقة الشعلة لحضوره مهرجان سرايا السلام في محلة ٤٥٤، تم أعتراض عجلاتهم من قبل عجلتين إحداها نوع BMW زيتوني اللون رقم ٥٠٤٥٧".

وأشار إلى "حدوث مشاجرة وتبادل لإطلاق النار أدى الحادث الى أصابة أحد مرافقي الاعرجي ويدعى قيس كريم جدوع بجروح طفيفة".

وأضاف المصدر أنه "تم تسجيل شكوى ضد مجهولين"، مبينا أن "مركز شرطة الشعلة، وبعد المتابعة وجمع المعلومات، توصلت إلى أن المهاجمين هم كل من (فراس وأحمد وعباس وحسين أولاد سالم مثنى الكناني، وحسين زهير، ومحمد باقر الصالحي".

وأردف المصدر أن "المهاجمين لديهم خلافات عشائرية سابقة مع الاعرجي وينتمون الى التيار الصدري أيضاً".

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