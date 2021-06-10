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بالتعاون من الاسايش.. إلقاء القبض على هارب من سجن المثنى

Category: أمـن

Date: 2021-06-10T21:28:47+0000
بالتعاون من الاسايش.. إلقاء القبض على هارب من سجن المثنى

شفق نيوز/ أعلنت الإدارة المحلية في محافظة المثنى، الجمعة، إلقاء القبض على نزيل فار من السجن بالتعاون مع الاسايش في محافظة السليمانية.

وقال محافظ المثنى أحمد منفي جودة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "تم القاء القبض على المتهم الهارب من سجن الهلال (ع.ع) بالتعاون مع الأسايش في محافظة السليمانية".

وأضاف، "تبقى سجين واحد هارب، وسيتم الوصول إليه قريبا.

وقدم المحافظ شكره إلى "حكومة إقليم كوردستان لتعاونها في إلقاء القبض على المتهم، و إلى قائد شرطة المثنى وجميع القوات الأمنية في المحافظة". 

وفي الثاني من أيار/مايو المنصرم، فر 21 نزيلاً ممن يتاجرون بالحبوب المخدرة من سجن الهلال بعد أن تم الاعتداء على أحد حراس البوابة الرئيسية للسجن.

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