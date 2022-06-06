بالتعاون مع أمن كوردستان.. متحدث عسكري يعلن القبض على "قيادات ارهابية"

شفق نيوز/ اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اليوم الاثنين، عن القاء القبض على ست "قيادات ارهابية" بالتعاون مع اجهزة الامن في اقليم كوردستان.

وقال اللواء يحيى رسول في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إنه "وحسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، وبعد الزيارات والتفاهمات المُتبادلة بين جهاز مُكافحة الإرهاب وأجهزة أمن أقليم كُردستان، وصل التنسيق المشترك بين الطرفين لأعلى مستوياته المُمكنة"، موضحاً أنه "من خلال المعلومات الاستخبارية الدقيقة والجهد المُشترك، تم القبض على قيادات ارهابية تنتمي لعصابات داعـش".

وأضاف أن هذه القيادات هُم كُل من: "الإرهابي المُكنى ابو محمد ويعمل حاليًا كأداري مسؤول عن ملف القتلى والمُلقى القبض عليهم في قاطع دجلة حيث أُلقي القبض عليه بمُحافظة (صلاح الدين - الشرقاط)"، و"الإرهـابي (م.ع) وهو على رأس الأسماء المطلوبة للأجهزة الأمنية العراقية والذي يشغل منصب هام جدًا في عصابات داعش المهزومة حيث نفذت عُملية القبض عليه بالتنسيق مع قوات مكافحة الإرهاب في أربيل".

وبين أن من بين القيادات المعتقلة أيضاً، "معاون الأمير العسكري لقاطع الفلاحات - الفلوجة الإرهـابي المُكنى أبو اية، ونُفذت العملية أيضًا بالتنسيق مع قوات مكافحة الإرهاب في أربيل"، وأيضاً "مسؤول أوكار مايُعرف بقاطع زوبع - ولاية الجنوب الإرهابي المُكنى أبو أمجد والذي القي القبض عليه بالتنسيق مع جهاز أسايش مُحافظة السُليمانية، وكذلك "الإرهابي أبو فهد وهو عُنصر أشترك بتنفيذ الهجمات على الأجهزة الأمنية والمواطنين في شمال مُحافظة بابل وأُلقي القبض عليه بالتعاون مع أسايش السُليمانية، فضلاً عن "الإرهابي (ر.ر) والذي كان يعمل في معسكرات ماتُعرف بولاية الفلوجة".

وأشار البيان الى أن "النجاحات والعمليات المشتركة المُتحققة والثقة المُتبادلة بين أجهزتنا الأمنية أتت من عمل إداري حثيث استند على دعم القائد العام للقوات المُسلحة للجهود المبذولة في مُكافحة فلول الإرهـاب".