سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بالتعاون مع أمن كوردستان.. متحدث عسكري يعلن القبض على "قيادات ارهابية"

Category: أمـن

Date: 2022-06-06T09:57:37+0000
بالتعاون مع أمن كوردستان.. متحدث عسكري يعلن القبض على "قيادات ارهابية"

شفق نيوز/ اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اليوم الاثنين، عن القاء القبض على ست "قيادات ارهابية" بالتعاون مع اجهزة الامن في اقليم كوردستان.

وقال اللواء يحيى رسول في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إنه "وحسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، وبعد الزيارات والتفاهمات المُتبادلة بين جهاز مُكافحة الإرهاب وأجهزة أمن أقليم كُردستان، وصل التنسيق المشترك بين الطرفين  لأعلى مستوياته المُمكنة"، موضحاً أنه "من خلال المعلومات الاستخبارية الدقيقة والجهد المُشترك، تم القبض على قيادات ارهابية تنتمي لعصابات داعـش".

وأضاف أن هذه القيادات هُم كُل من: "الإرهابي  المُكنى ابو محمد ويعمل حاليًا كأداري مسؤول عن ملف القتلى والمُلقى القبض عليهم في قاطع دجلة حيث أُلقي القبض عليه بمُحافظة (صلاح الدين - الشرقاط)"، و"الإرهـابي (م.ع) وهو على رأس الأسماء المطلوبة للأجهزة الأمنية العراقية والذي يشغل منصب هام جدًا في عصابات داعش المهزومة حيث نفذت عُملية القبض عليه بالتنسيق مع قوات مكافحة الإرهاب في أربيل".

وبين أن من بين القيادات المعتقلة أيضاً، "معاون الأمير العسكري لقاطع الفلاحات - الفلوجة الإرهـابي المُكنى  أبو اية، ونُفذت العملية أيضًا بالتنسيق مع قوات مكافحة الإرهاب في أربيل"، وأيضاً "مسؤول أوكار مايُعرف بقاطع زوبع - ولاية الجنوب الإرهابي المُكنى أبو أمجد والذي القي القبض عليه بالتنسيق مع جهاز أسايش مُحافظة السُليمانية، وكذلك "الإرهابي أبو فهد وهو عُنصر أشترك بتنفيذ الهجمات على الأجهزة الأمنية والمواطنين في شمال مُحافظة بابل وأُلقي القبض عليه بالتعاون مع أسايش السُليمانية، فضلاً عن "الإرهابي (ر.ر) والذي كان يعمل في معسكرات ماتُعرف بولاية الفلوجة".

وأشار البيان الى أن "النجاحات والعمليات المشتركة المُتحققة والثقة المُتبادلة بين أجهزتنا الأمنية أتت من عمل إداري حثيث استند على دعم القائد العام للقوات المُسلحة للجهود المبذولة في مُكافحة فلول الإرهـاب".

 

related

عبد الوهاب الساعدي ينعى ضابطاً رفيعاً بجهاز مكافحة الارهاب

Date: 2020-08-21 08:40:05
عبد الوهاب الساعدي ينعى ضابطاً رفيعاً بجهاز مكافحة الارهاب

بعملية انزال جوي .. قوة مشتركة تعتقل قياديا في حشد الانبار

Date: 2019-12-19 13:39:46
بعملية انزال جوي .. قوة مشتركة تعتقل قياديا في حشد الانبار

جهاز مكافحة الارهاب بأقليم كوردستان يعلن اعتقال منفذ هجوم الموصل الأخير

Date: 2022-05-02 17:24:31
جهاز مكافحة الارهاب بأقليم كوردستان يعلن اعتقال منفذ هجوم الموصل الأخير

جرحى بقصف صاروخي يستهدف موقعا عسكريا بمحيط مطار بغداد الدولي

Date: 2019-12-09 06:03:46
جرحى بقصف صاروخي يستهدف موقعا عسكريا بمحيط مطار بغداد الدولي

جهاز مُكافحة الارهاب يعلن اعتقال مسؤول عن اغتيال ضُباط ببغداد

Date: 2021-12-08 17:35:57
جهاز مُكافحة الارهاب يعلن اعتقال مسؤول عن اغتيال ضُباط ببغداد

الإعلام الأمني ينعى رحيل مسؤول كبير بجهاز مكافحة الإرهاب

Date: 2021-07-13 06:10:29
الإعلام الأمني ينعى رحيل مسؤول كبير بجهاز مكافحة الإرهاب

القوات العراقية تعمل على إحكام القبضة على أبرز معاقل داعش

Date: 2021-03-16 12:00:47
القوات العراقية تعمل على إحكام القبضة على أبرز معاقل داعش

بالتعاون مع اسايش كوردستان.. جهاز مكافحة الارهاب يعتقل قيادات بكتيبة "القعقاع" الداعشية

Date: 2021-08-02 09:15:51
بالتعاون مع اسايش كوردستان.. جهاز مكافحة الارهاب يعتقل قيادات بكتيبة "القعقاع" الداعشية