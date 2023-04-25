بالتعاون مع لبنان.. العراق يعلن اعتقال أحد أخطر تجار "الكبتاغون"

شفق نيوز / أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، اعتقال متهم "خطير" بتجارة حبوب الكبتاغون المخدرة بالتعاون مع السلطات اللبنانية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "بعملية نوعية استندت الى معلومات دقيقة، تمكنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات من ضبط 17 كغم من المواد المخدرة منها 16 كغم حشيشة في الانبار و 1 كغم كرستال في حي الوحدة ببغداد، كما القت القبض على متهمين مهمين، وضبطت عجلتين تابعتين لهما".

وأضاف البيان أن "المديرية العامة للمخدرات وبالتنسيق مع الجهات الامنية في لبنان تمكنت من القاء القبض على المتهم ( ب. د. س) الذي يعد من اخطر ثلاثة متهمين لتجارة حبوب الكبتاغون المخدرة والتي تصنع في معامل خارج العراق".