بالتعاون مع كوردستان.. الأمن العراقي يطيح بـ 6 إرهابيين ويجري عمليات تفتيش واسعة

شفق نيوز- بغداد

أعلن جهاز مكافحة الارهاب العراقي، يوم الأربعاء، الإطاحة بـ 6 إرهابيين في عدد من محافظات البلاد خلال سلسلة عمليات تفتيش بالتعاون مع إقليم كوردستان.

وذكر الجهاز، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الجهود المتواصلة لتعزيز الأمن والاستقرار وملاحقة بقايا عصابات داعش الارهابي، نفذ عناصر الجهاز سلسلة عمليات منفصلة، بناءً على معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة ميدانية عالية المستوى في محافظات عدة.

وأضاف البيان، أن عناصر جهاز مكافحة الإرهاب بالاشتراك مع جهاز المخابرات الوطني العراقي تمكن من القاء القبض على 4 ارهابيين في كركوك كانوا يعملون بصفة (ناقلين ومجهزين) في فلول عصابات داعش المندحرة، كما تمكن بعمليتين منفصلتين من القاء القبض على ارهابيين اثنين احدهما في الموصل والآخر في العاصمة بغداد.

وأشار إلى أن اجراء عمليات تفتيش وتطهير اوكار بقايا عصابات داعش الإرهابي وبالتنسيق مع مديرية عمليات جهاز آسايش إقليم كوردستان وقوات الكوماندوز السليمانية سلسلة عمليات تفتيش واسعة في محافظة كركوك (قضاء الدبس).

ومن جانب آخر ، نفذ الجهاز، بحسب البيان، عمليات تطهير في محافظة صلاح الدين سلسلة جبال حمرين أسفرت عن "تدمير 6 اوكار وجحور لبقايا داعش".