بالتعاون مع كوردستان .. الإستخبارات تفكك شبكة ارهابية نفذت عمليات بـ3 محافظات

شفق نيوز/ افادت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، يوم الخميس، بتفكيك شبكة إرهابية والقبض على جميع أفرادها وذلك بالتعاون مع السلطات الأمنية في إقليم كوردستان العراق.

وقالت الاستخبارات في بيان اليوم، إنها تمكنت و"بعملية نوعية اتسمت بالدقة والسرعة، وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة، بالتعاون مع الاجهزة الأمنية في إقليم كوردستان من تفكيك شبكة إرهابية وإلقاء القبض على أفرادها كافة".

وأشار البيان الى إلقاء القبض على أفرادها البالغ عددهم ثلاثة متهمين ضمن مناطق إقليم كوردستان، موضحا أنه لدى التحقيق معهم اعترفوا عن قيامهم بعدة عمليات ارهابية ضمن محافظات (كركوك، صلاح الدين، ديالى).