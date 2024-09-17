القبض على اربعة ارهابيين في السليمانية والأنبار

شفق نيوز/ أفادت خلية الإعلام الأمني في بيان، صباح اليوم الثلاثاء، بأن جهاز مكافحة الارهاب و بالتعاون والتنسيق مع مديرية عمليات جهاز آسايش اقليم كوردستان تمكن من القاء القبض على ارهابيين اثنين في محافظة السليمانية.

وذكر البيان أيضا أن جهاز مكافحة الإرهاب نفذ سلسلة واجبات اسفرت عن تفتيش وتدمير (10) مضافات وتفجير عبوات عدد (6) وحزامين ناسفين مع التحرز على عدد من المبرزات الجرمية في محافظة نينوى.

وأشارت الخلية في بيانها، الى تنفيذ عملية إنزال جوي على مضافتين تستخدمان في الدعم اللوجستي للعصابات الارهابية في محافظة الانبار اسفرت عن القاء القبض على ارهابيين اثنين.