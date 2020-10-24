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بالتعاون مع أربيل .. اعتقال "ابو نايف" مسؤول بداعش شغل عدة مناصب بالتنظيم

Category: أمـن

Date: 2020-10-24T07:50:00+0000
بالتعاون مع أربيل .. اعتقال "ابو نايف" مسؤول بداعش شغل عدة مناصب بالتنظيم

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية العراقية، يوم السبت، القاء القبض على مسؤول "مشاجب وامر مفرزة" لما يسمى "ولاية شمال بغداد" بعملية استخباراتية مشتركة مع قوات الأسايش في أربيل.

وقالت الوكالة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية ومن خلال تنسيق العمل الاستخباري وتسخير المصادر، القت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات بغداد في وزارة الداخلية وبالتنسيق مع قوات الأسايش في أربيل القبض على أحد الإرهابيين البارزين والمكنى (ابو نايف) المطلوب وفق أحكام المادة ٤ ارهاب لإنتمائه لداعش".

وأضافت أن "(أبو نايف) الذي شغل عدة مناصب (امني – امر مفرزة - مسؤول مشاجب) بما يسمى ولاية شمال بغداد، ومن خلال التحقيقات الأولية معه إعترف بإنتمائه للتنظيم وتنفيذه عدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين بمناطق متفرقة من شمال بغداد".

وأشارت الوكالة في بيانها إلى "ايداعه التوقيف لاستكمال التحقيق ولاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".

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