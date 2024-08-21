بالتعاون مع جهاز المخابرات.. النزاهـة توقـع بشخص يوهم المواطنين بالتعيين

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الأربعاء، الإطاحة بمحتالٍ يوهم المواطنين بالتعيين على ملاك الهيئة؛ مقابل مبالغ ماليَّةٍ في محافظة كركوك، وذلك بالتعاون مع جهاز المخابرات العراقي.

وأفادت الهيئة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بتأليف مكتب تحقيق كركوك فريق عملٍ فور تلقّيه معلوماتٍ من مُديريَّة المُخابرات في المُحافظة تتضمَّن قيام مُنتحل صفة الانتساب لجهاتٍ عليا في الدولة بإيهام المُواطنين بالتعيين على ملاك هيئة النزاهة الاتحاديَّـة؛ مقابل مبالغ ماليَّةٍ.

وأضاف البيان، أن "المشكو منه طلب (26000) ستة وعشرين ألف دولار؛ لقاء وعدٍ كاذبٍ بتعيين شخصٍ في الهيئة"، لافتاً إلى أنَّ "الاتفاق كان بتسليمه الدفعة الأولى من المبلغ الذي يُقدَّر بألف دولار".

وتابع: "فريق مكتب تحقيق الهيئة قام بالتعاون والتنسيق العاليَيْن مع جهاز المُخابرات الوطنيّ – مُديريَّة مخابرات كركوك، ونصب كميناً محكماً للمشكو منه في أحد الأماكن العامَّة، حيث تمَّ الإيقاع به مُتلبّساً بتسلُّم الدفعة الأولى من المبلغ المُتَّفق عليه".

ونوَّه بيان الهيئة، إلى تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة التي تمَّت وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983)، وعرضه بصحبة المُتَّهم والمبلغ المضبوط على قاضي محكمة تحقيق كركوك؛ الذي قرَّر توقيفه على ذمَّة التحقيق.