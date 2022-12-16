بالتعاون مع جهاز المخابرات.. الداخلية تعلن اعتقال (50) اجنبياً مخالفاً لقانون الاقامة في البصرة

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، اعتقال (50) أجنبيا مخالفا لقانون الإقامة في محافظة البصرة، جنوب العراق.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "قسم شؤون الاقامة ضمن مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة في محافظة البصرة تمكن من إلقاء القبض على (50) اجنبياً مخالفاً لقانون الإقامة".

وأضاف البيان أن "العملية تمت بعد التحري والمتابعة بشكل دقيق والتي افضت الى ضبطهم، بالتنسيق مع جهاز المخابرات الوطني، ووكالة الاستخبارات فضلا عن القوة الماسكة للأرض".