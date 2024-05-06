بالتعاون مع الإنتربول.. العراق يطلق حملة للحد من الاتجار بالبشر ويعلن حصيلة

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الاثنين، إطلاق حملة إعلامية واسعة للحد من التسول والإتجار بالبشر، فيما أشارت إلى وجود تعاون مع الشرطة الدولية "الإنتربول" في مجال شبكات الإتجار الدولية.

وقال المتحدث باسم الوزارة، العميد مقداد ميري، في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن العراق يتعاون مع الإنتربول للحد من الاتجار بالبشر، إذ بلغ عدد المحكومين بهذه الجريمة 204 أشخاص"، لافتاً إلى أن "عدد المتسولين الذين تم إلقاء القبض عليهم بلغ 316 متسولاً".

وأكد ميري، أن "ضبط أكثر 1800 متهم بالجريمة المنظمة والتسول والاتجار بالبشر خلال الأشهر الخمسة الماضية"، موضحاً أن "السمسرة والدعارة جزء من عملية الاتجار بالبشر".

وأضاف أن "قوات الأمن وضمن عملية واسعة ألقت القبض على عصابة بأحد فنادق البتاويين تتاجر بالأطفال من أجل التسول، كما جرى اعتقال شخص في محافظة الأنبار، أراد بيع ابنه مقابل 20 مليون دينار"، مؤكداً القبض على شبكات إتجار بالبشر لها ارتباطات دولية".