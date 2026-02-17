بالتعاون مع الكويت.. الأمن العراقي يطيح بشبكة دولية لتهريب المخدرات

شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الثلاثاء، إحباط مخطط لشبكة إجرامية دولية لتهريب المخدرات وضبط أكثر من 300 ألف حبة كبتاغون، ضمن عملية نفّذتها مع الجانب الكويتي.

وقالت الوزارة في بيان ورد وكالة شفق نيوز، إن "المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في الوزارة وبالتعاون والتنسيق المشترك مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في دولة الكويت، نفّذت عملية استخبارية أمنية نوعية، أسفرت عن إحباط مخطط لشبكة إجرامية دولية تنشط في الاتجار بالمواد المخدرة".

وتم خلال هذه العملية، وفقاً للبيان، تم "ضبط 314 الأف حبة كبتاغون، كانت معدّة للتهريب ضمن نشاطات هذه الشبكة العابرة للحدود، وذلك نتيجة تبادل معلومات استخبارية دقيقة وتنسيق ميداني عالي المستوى بين الجانبين".

وأكدت الوزارة في بيانها، أن "هذه العملية تعكس استمرار الضربات الاستباقية التي تنفذها الأجهزة المختصة في مواجهة آفة المخدرات، وتجسد مستوى التعاون الأمني الإقليمي الفاعل في ملاحقة تجار السموم وتجفيف منابع تمويلهم".