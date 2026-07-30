بالتعاون مع الفصائل.. رويترز: الحوثيون شنوا هجوما على السعودية انطلاقا من العراق

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أفادت وكالة رويترز، يوم الخميس، بأن جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران نفذت خلال الأسبوع الجاري هجمات على السعودية انطلاقاً من الأراضي العراقية، بالتنسيق مع فصائل عراقية مسلحة.

ونقلت رويترز، عن مسؤولين إقليميين، قولهما إن "الهجمات شملت استهداف منشآت نفطية في المنطقة الشرقية بالسعودية"، التي تُعد المركز الرئيسي لإنتاج النفط الخام في المملكة.

وأضاف المسؤولان الإقليميان، أن "بعض الهجمات نُفذت من الأراضي العراقية بصورة مشتركة بين الجماعات العراقية والحوثيين، وجرت العمليات تحت إشراف الحرس الثوري الإيراني".

ووفق رويترز، عزز أعضاء (محور المقاومة) علاقاتهم وقدرتهم على إلحاق الضرر بحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، رغم سنوات من الضربات الأميركية والإسرائيلية التي استهدفتهم في مناطق تمتد من لبنان إلى إيران، عقب هجوم حركة حماس على إسرائيل عام 2023.

ونقلت الوكالة، عن فارع المسلمي، الباحث في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع لمعهد تشاتام هاوس، قوله "هناك الآن تدريب وتنسيق مباشر بين أعضاء محور المقاومة أنفسهم، وليس فقط بينهم وبين إيران".