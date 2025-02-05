بالتعاون مع السليمانية.. اعتقال ثلاثة متاجرين بالمخدرات في نينوى

شفق نيوز/ أعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات في نينوى، يوم الأربعاء، القبض على ثلاثة متاجرين بالمخدرات، فيما أكدت ضبط 20 كيلوغراماً من الكريستال.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها "نفّذت من خلال مديرية شؤون مخدرات نينوى وبالتنسيق مع فرق المراقبة السرية، عملية نوعية استباقية أسفرت عن إلقاء القبض على ثلاثة متاجرين بالمواد المخدرة في محافظة نينوى".

وأضاف البيان، أن "القوة الأمنية تمكنت من ضبط 20 كيلوغراماً من مادة الكريستال المخدرة بحوزة المتهمين، وذلك بالتعاون المشترك مع مديرية مكافحة مخدرات السليمانية".