بالتعاون مع اسايش كوردستان.. جهاز مكافحة الارهاب يعتقل قيادات بكتيبة "القعقاع" الداعشية

شفق نيوز/ تمكن جهاز مكافحة الارهاب العراقي بالتعاون مع "اسايش" اقليم كوردستان من اعتقال قيادات بكتيبة "القعقاع" بتنظيم "داعش"، وفق مااعلنه الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة يوم الاثنين.

وقال اللواء يحيى رسول في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "جهاز مُكافحة الإرهاب تمكن من القاء القبض على خمسة إرهابيين بينهم اربع قيادات إرهابيـة من ما تسمى بكتيبة القعقاع".

وأوضح أن هذه العملية "النوعية جاءت بالتنسيق مع أسايش أقليم كردستان العراق – السُليمانية".

وعن تفاصيل "الارهابيين المعتقلين"، قال جهاز مُكافحة الإرهاب في بيان منفصل ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنه "بعد التنسيق العالي مع رجال أسايش أقليم كوردستان – السُليمانية، تمكن الأبطال من إلقاء القبض على الإرهابـي (ع.ح) والذي عمل بمنصب أمر مفرزة عسكرية ونائب أداري لهذه الكتيبة ، و الإرهابـي (ع.ح) والذي عمل بمنصب أمر مفرزة السلاح الساند الثقيل، و الإرهابـي ( ل.ط)، و الإرهابـي (ظ.ح) والذي أشترك في قتال القوات الأمنية وكان من أول المُبايعين لعصابات الكفر والإرهاب، و الإرهابـي (س.ع) والذي يشغل أمر مفرزة أمنية في أحد القواطع ".

وأكد جهاز مُكافحة الإرهاب أن "الأيام المُقبلة ستشهد عمليات أكبر وأشد على بقايا عصابات داعـش"، مشيراً إلى أن "جُزء من قوة الجهاز تعتمد على مُساندة ودعم أبناء شعبنا الشُرفاء".