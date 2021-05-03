سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بالتعاون مع اسايش كوردستان.. استخبارات الداخلية تلقي القبض على "والي الفلوجة "

Category: أمـن

Date: 2021-05-03T10:08:13+0000
بالتعاون مع اسايش كوردستان.. استخبارات الداخلية تلقي القبض على "والي الفلوجة "

شفق نيوز/ تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، يوم الاثنين، من إلقاء القبض على الارهابي المكنى (أبو علي الجميلي) والي الفلوجة.

وذكرت وكالة الاستخبارات في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن الجميلي مطلوب وفق أحكام المادة (4 ارهاب) لانتمائه لعصابات داعش الارهابية، مشيرة إلى أن عملية إلقاء القبض تمت بالتعاون مع آسايش اقليم كوردستان.

واشار البيان إلى أن المتهم اعترف خلال التحقيقات الأولية معه بانتمائه الى تنظيم القاعدة عام ٢٠٠٥ وعمل ضمن الأوكار الخاصة بإيواء العناصر الإرهابية من الذين يحملون الجنسية العربية وكان محكوما بالسجن لمدة ١٥سنة وتم الإفراج عنه سنة ٢٠١١ وبعدها جدد ما تسمى البيعة لعصابات داعش وعمل ضمن أوكار الاسلحة وبعدها هرب الى سوريا بعد عملية تحرير الانبار.

وتابع البيان أن ما يسمى بوالي الفلوجة عيّن بما يسمى نائب والي الموصل وبعدها عين بما يسمى والي الفلوجه وكان يرتدي حزاما ناسفا شخصيا.

وأضاف أن المتهم اعترف بقيامه بعشرات العمليات الارهابية ضد القوات الامنية والمواطنين الابرياء، مشيرا إلى أنه قد تم تدوين اقواله ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف وقرر قاضي التحقيق اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

related

أمن الحشد يوقع بـ"المسؤول العسكري لداعش" في كركوك

Date: 2020-11-29 07:25:14
أمن الحشد يوقع بـ"المسؤول العسكري لداعش" في كركوك

لبحث أسباب هجوم "الدور".. العامري ويار الله في صلاح الدين (صور)

Date: 2021-01-24 07:57:04
لبحث أسباب هجوم "الدور".. العامري ويار الله في صلاح الدين (صور)

قتيلان وجريحان من القوات الامنية بهجوم لداعش جنوب كركوك

Date: 2019-08-12 10:06:29
قتيلان وجريحان من القوات الامنية بهجوم لداعش جنوب كركوك

"داعش يعيد تنظيم صفوفه".. 10 آلاف مقاتل "يتحركون بحرية" بين العراق وسوريا

Date: 2020-08-25 05:09:25
"داعش يعيد تنظيم صفوفه".. 10 آلاف مقاتل "يتحركون بحرية" بين العراق وسوريا

مقتل اثنين من الدواعش بـ"كمين محكم" في وادي أبو شحمة بكركوك

Date: 2020-12-26 14:56:34
مقتل اثنين من الدواعش بـ"كمين محكم" في وادي أبو شحمة بكركوك

القبض على "الجراح" المسؤول العسكري لداعش شمال كركوك

Date: 2019-12-24 16:35:28
القبض على "الجراح" المسؤول العسكري لداعش شمال كركوك

اصابة جندي عراقي بهجوم قناص في ديالى

Date: 2021-02-11 12:15:45
اصابة جندي عراقي بهجوم قناص في ديالى

صور .. بعد القبض على مجموعة من التنظيم العثور على جثمان ضابط عراقي نحره داعش

Date: 2019-08-30 22:12:34
صور .. بعد القبض على مجموعة من التنظيم العثور على جثمان ضابط عراقي نحره داعش