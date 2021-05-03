بالتعاون مع اسايش كوردستان.. استخبارات الداخلية تلقي القبض على "والي الفلوجة "

شفق نيوز/ تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، يوم الاثنين، من إلقاء القبض على الارهابي المكنى (أبو علي الجميلي) والي الفلوجة.

وذكرت وكالة الاستخبارات في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن الجميلي مطلوب وفق أحكام المادة (4 ارهاب) لانتمائه لعصابات داعش الارهابية، مشيرة إلى أن عملية إلقاء القبض تمت بالتعاون مع آسايش اقليم كوردستان.

واشار البيان إلى أن المتهم اعترف خلال التحقيقات الأولية معه بانتمائه الى تنظيم القاعدة عام ٢٠٠٥ وعمل ضمن الأوكار الخاصة بإيواء العناصر الإرهابية من الذين يحملون الجنسية العربية وكان محكوما بالسجن لمدة ١٥سنة وتم الإفراج عنه سنة ٢٠١١ وبعدها جدد ما تسمى البيعة لعصابات داعش وعمل ضمن أوكار الاسلحة وبعدها هرب الى سوريا بعد عملية تحرير الانبار.

وتابع البيان أن ما يسمى بوالي الفلوجة عيّن بما يسمى نائب والي الموصل وبعدها عين بما يسمى والي الفلوجه وكان يرتدي حزاما ناسفا شخصيا.

وأضاف أن المتهم اعترف بقيامه بعشرات العمليات الارهابية ضد القوات الامنية والمواطنين الابرياء، مشيرا إلى أنه قد تم تدوين اقواله ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف وقرر قاضي التحقيق اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.