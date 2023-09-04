بالتعاون مع اربيل السليمانية.. القبض على أربعة "إرهابيين" بينهم خبير متفجرات

شفق نيوز/ أفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، يوم الاثنين، بأن جهاز مكافحة الإرهاب القى القبض على 4 ارهابيين بينهم خبير متفجرات، بالتعاون مع اربيل والسليمانية باقليم كوردستان.

وقالت في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، "استناداً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني وباشراف رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق اول الركن عبد الوهاب الساعدي، نفذت سلسلة عمليات نوعية، اسفرت عن القاء القبض على (4) ارهابيين من عصابات داعش الارهابي.

وبينت أن قطعات الجهاز تمكنت بالتنسيق مع مديرية مكافحة الارهاب اربيل القبض على القيادي الارهابي (و.م.م) والذي يشغل منصب خبير متفجرات في القاطع الشمالي لعصابات داعش الارهابي وضمن التعاون مع فوج مكافحة الإرهاب السليمانية وبواجبين منفصلين تم القاء القبض على ارهابيين اثنين في منطقتي بازيان وجمجمال محافظة السليمانية.

وتابعن أنه ضمن سلسلة العمليات النوعية نفذت قوة خاصة من جهاز مكافحة الإرهاب عملية القاء القبض على احد الارهابيين في كركوك.

وأشارت الى ان العمليات النوعية والخاطفة لجهاز مكافحة الارهاب مستمرة وعلى مدار الساعة ليرفل ابناء وطننا بالامن والامان.