بالتعاون مع اربيل.. الاستخبارات العراقية تعتقل محكوماً هارباً من بغداد

شفق نيوز/ أعلنت الاستخبارات العراقية، اليوم الأربعاء، عن القبض على محكوم هارب من أحد سجون بغداد ويدعى (عبد العزيز عامر مظهر فياض)، بالتعاون مع السلطات الامنية في اربيل.

وقالت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بوزارة الداخلية، في بيان ورد الى شفق نيوز، إنه وبالتعاون مع السلطات الأمنية في أربيل، تم القاء القبض على المحكوم الهارب (عبد العزيز عامر مظهر فياض) الذي هرب من موقف المديرية العامة للاستخبارات ومكافحة الإرهاب فجر يوم السبت الماضي ٢٤ أيلول ٢٠٢٢".

وبينت أنه "تم القبض عليه واعادته بعد عملية ناجحة الجمت الأفواه التي كالت الاتهامات إلى وكالة الاستخبارات"، مثمنة "جميع الجهود التي سعت لإنجاز هذه العملية الامنية".

وأكد بيان الاستخبارات، أنها "تحتفظ بحق الرد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من اتهم الوكالة بأنواع التهم من بينها أخذ الأموال والتواطؤ وغيرها لتهريب هذا المتهم الذي كان موقوف على ذمة قضية جنائية وهي جريمة قتل وليست إرهابية كما روج لها البعض من أجل البحث عن ما يسمى السبق الصحفي او يضمر العداء لوكالة الاستخبارات"، متعهدة أنها "ستعمل بالتنسيق مع الاجهزة المختصة على محاسبة المتورطين الذين ساعدوا هذا المتهم في عملية هروبه".

وأشار البيان، إلى أن "هناك اعترافات لهذا المتهم ستبث بعد إكمال التحقيقات القانونية"، مقدما الشكر إلى "السلطات الأمنية في أربيل على التعاون والتنسيق المثمر".

والسبت الماضي، أظهرت وثيقة صادرة عن المديرية العامة للاستخبارات ومكافحة الإرهاب، تفيد بهروب سجين محكوم بالإعدام من سجن في العاصمة بغداد.