بالتزامن مع عيده الـ104.. الجيش العراقي يقتل 30 إرهابياً خلال أسبوع

شفق نيوز/ أعلنت قائد عمليات كركوك، اللواء الركن صالح حرز ناصر، مساء اليوم الأربعاء، أن القوات الأمنية تمكنت خلال الأسبوع الأول من العام الحالي من قتل 30 إرهابياً، بالتزامن مع احتفالات الجيش العراقي بالذكرى 104 لتأسيسه.

وقال ناصر لوكالة شفق نيوز، إن "هذه العمليات التي أسفرت عن مقتل عشرات الإرهابيين جرت في سلسلة جبال حمرين جنوبي كركوك".

وأضاف أن "قواتنا الأمنية عثرت على 13 جثة لإرهابيي تنظيم داعش بعد ضربات جوية لسلاح الجو العراقي الأبطال".

وتابع ناصر أن "القوات الأمنية وجهت ضربات قاصمة للتنظيم الإرهابي ولن نبقي لهم شبراً وقطعة أرض يتواجدون فيها، سنحرق الارض تحت أقدامهم".