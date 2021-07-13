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بالتزامن مع عودة مصلح.. انتشار كثيف لفصائل الحشد غربي العراق

Category: أمـن

Date: 2021-07-13T20:12:23+0000
بالتزامن مع عودة مصلح.. انتشار كثيف لفصائل الحشد غربي العراق

شفق نيوز/ كشف مسؤول محلي بارز في قضاء القائم الحدودي مع سوريا غربي محافظة الأنبار العراقية، يوم الثلاثاء، عن عودة قائد عمليات غرب الأنبار للحشد الشعبي، قاسم مصلح، إلى منصبه بعد غياب دام قرابة الشهرين، نتيجة اعتقاله بأمر قضائي.

كما أشار المصدر إلى أن المناطق الغربية في المحافظة تشهد انتشاراً كثيفا لمقاتلي فصائل الحشد الشعبي، تحسباً من ضربة أمريكية متوقعة. 

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، طالبا عدم ذكر اسمه، إنه "قائد عمليات الحشد الشعبي غربي الأنبار، قاسم مصلح، عاد مؤخرا لممارسة عمله بموقعه في قضاء القائم غربي الأنبار، بعد غياب دام قرابة الشهرين، إثر اعتقاله من قبل قوات خاصة عراقية في 27 أيار/مايو المنصرم بتهمة الإرهاب". 

وأكد المصدر، بأن "المدن الغربية من الانبار وصولاً إلى المناطق الحدودية مع سوريا، تشهد انتشاراً كثيفا من قبل فصائل الحشد الشعبي بكافة صنوفها".

وكشف المصدر، بأن "الفصائل تتخذ إجراءات احترازية مشددة، تحسباً من هجمات أمريكية متوقعة". 

وبين مصدر أمني مسؤول في قيادة حرس الحدود المنطقة الثانية، بأن "الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الفصائل، تمثلت برفع العلم العراقي بجانب اعلامها، بهدف تمويه مواقعها، بالإضافة إلى خلط عناصرها بعناصر الجيش وحرس الحدود المتواجدة هناك". 

ولفت المصدر، بأن "الفصائل قامت بفتح ثغرات أخرى عبر الحدود العراقية السورية، تساعدهم على التسلل من وإلى الأراضى العراقية في حال اي تحرك للطيران الأمريكي في سماء احد البلدين".

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