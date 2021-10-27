بالتزامن مع زيارة وفد أمني لديالى .. توجيهات من الكاظمي بملاحقة داعش ومنع تكرار الخروقات

شفق نيوز/ وصل وفد أمني وعسكري الى محافظة ديالى، يوم الاربعاء، لمتابعة الاوضاع الامنية الاخيرة، في وقت وجه القائد العام للقوات المسلحة بملاحقة داعش ومنع تكرار الخروقات.

وقال مسؤول حكومي لوكالة شفق نيوز، إن "الوفد ضم رئيس أركان الجيش الفريق عبد الامير يارالله وقائد العمليات المشتركة الفريق عبد الامير الشمري ومستشار جهاز الأمن الوطني قاسم الاعرجي اضافة الى رئيس تحالف الفتح هادي العامري"، مبينا ان "الوفد عقد اجتماعا مع مسؤولين وقيادات أمنية بديالى للوقوف على الحوادث الدامية في قرى الرشاد ونهر الامام جنوبي المقدادية ٤٠ كم شمال شرق بعقوبة".

إلى ذلك أكد شهود عيان نزوح عدد من العوائل من قرية نهر الامام على خلفية الهجوم الذي شنه مجهولون أسفر عن سقوط نحو ١٥ ضحية وجريح و احراق جامع وعدد من الدور والمنازل".

من جهته قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول. إن "توجيهات صدرت من القائد العام للقوات المسلحة بملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية، وتكثيف الجهد الاستخباري لمنع تكرار أي خرق أمني".

وتعرضت قرية الرشاد جنوب المقدادية لهجوم عنيف شنه داعش خلف أكثر من ٣٠ضحية ومصاب تلاه هجوم انتقامي شنه مجهولون على قرية نهر الامام .