بالتزامن مع زيارة البابا.. إطلاق صافرات الإنذار في قاعدة عسكرية ببغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بإطلاق صافرات الإنذار من قاعدة عسكرية في بغداد يوم الجمعة بالتزامن مع زيارة بابا الفاتيكان فرانسيس إلى العاصمة العراقية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "صافرات الانذار انطلقت داخل القاعدة العسكرية في مطار بغداد كإجراء تجريبي".

وتضم القاعدة العسكرية في مطار بغداد جنودا أمريكيين وآخرين من التحالف وكانت عرضة لهجمات صاروخية متكررة يشنها في الغالب فصائل عراقية مقربة من إيران.

وكان البابا فرانسيس قد وصل إلى بغداد في وقت سابق الجمعة في زيارة رسمية هي الأولى على الإطلاق لبابا فاتيكان إلى العراق وتستمر لغاية الاثنين المقبل.

وتشمل الزيارة، إضافة إلى بغداد، محافظات ذي قار والنجف ونينوى وأربيل عاصمة إقليم كوردستان.