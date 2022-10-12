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بالتزامن مع ذكرى أحداث ١٦ أكتوبر.. مدافع وآليات ثقيلة بمحيط قلعة كركوك

Category: أمـن

Date: 2022-10-12T10:03:04+0000
بالتزامن مع ذكرى أحداث ١٦ أكتوبر.. مدافع وآليات ثقيلة بمحيط قلعة كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني رفيع في محافظة كركوك، اليوم الأربعاء، بنشر آليات عسكرية ومدافع في محيط قلعة كركوك ضمن اجراء "امني اعتيادي ووقائي"، فيما اعرب مواطنون عن قلقهم حيال نشر هذه الآليات الثقيلة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "العمليات المشتركة نشرت آليات ومدافع ضمن إجراء امني وقائي وطبيعي في محيط قلعة كركوك ولا وجود لاي تهديدات امنية او متغيرات تستهدف الامن والاستقرار"، مبينا ان "الاجراء أمني واعتيادي".

وأضاف المصدر أن "نشر الاليات ممارسة امنية بعيدة عن أي تأويلات وتفسيرات مع قرب ذكرى أحداث 16 أكتوبر عام 2017"، مؤكدا ان "كركوك تنعم باستقرار امني استثنائي وتعايش سلمي نموذجي بين جميع المكونات".

الى ذلك اعرب مواطنون عن "مخاوفهم من متغيرات أو حوادث أمنية تهدد الأمن والاستقرار" معتبرين وجود هذه الآليات الثقيلة في قلب كركوك "محل ريبة وشكوك بحاجة الى تفسيرات صريحة".

وشنت  القوات الاتحادية  العراقية  في 16 أكتوبر 2017  حملة عسكرية في الأراضي المتنازع عليها وإرجاع حدود ما قبل 2003، بعد استفتاء اقليم كوردستان.

وأعلن الجيش العراقي في 16 أكتوبر/تشرين الأول، عن سيطرته على مطار كركوك العسكري وقاعدة كي وان، وعلى عدد من الحقول النفطية شمالاً، وعلى شركة نفط الشمال، و ناحية ليلان.

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