بالتزامن مع أحداث الخضراء.. الانبار تغلق حدودها مع بغداد: الذهاب ممنوع إلى العاصمة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول في مديرية شرطة محافظة الأنبار غربي العراق، بورود توجيهات من السلطات الأمنية العليا، تفيد بضرورة إغلاق السيطرات الأمنية الرابطة بين الأنبار والعاصمة بغداد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "التوجيهات نصت على ضرورة إغلاق سيطرتي الصقور والتحدي، للذهاب إلى بغداد".

وبين أن "طريق التوجه الى الانبار لا يزال مفتوحاً أمام الواصلين إلى المحافظة".

وأشار المصدر، إلى أن "التوجيهات استثنت الأجهزة الأمنية، ويسمح لهم بالدخول والخروج في حال الالتحاق".

وجاء ذلك على خلفية الأحداث السياسية والمظاهرات الجارية في العاصمة العراقية بغداد.