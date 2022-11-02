بالاشتراك مع "عشيق" .. الحكم بالسجن بحق امرأتين لإدانتهما بالمساهمة بقتل محامٍ بذي قار

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات ذي قار، يوم الثلاثاء، حكما بالسجن 3 سنوات بحق امرأتين أحدهما مديرة مدرسة، والأخرى كاتبة في مدرسة لإدانتهما بالمساهمة في قتل محامٍ وهو زوج الأولى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن المحكمة أدانت المرأتين في قتل المحامي علي الحمامي داخل منزله بقضاء الشطرة في محافظة ذي قار العام الماضي.

وأوضح أن احدى المتهمتين هي زوجة المحامي المجنى عليه، وقد قامت بتحريض عشيقها الضابط في الاستخبارات العامة على قتله، علما ان الضابط انتحر بعد ايام من كشف ملابسات الجريمة في العام الماضي.

وتابع المصدر أن القرار صدر استناداً لاحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل.