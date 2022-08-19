باعها "متنفذ" بعقود رسمية.. الأمن الوطني يكشف "ملف فساد" ويضبط أجهزة طبية بذي قار

شفق نيوز/ كشف جهاز الأمن الوطني بذي قار، يوم الجمعة، "ملف فساد" بدائرة صحة المحافظة، وضبط أجهزة طبية كانت مخفية بمخزن مسيطر عليه من قبل "متنفذ".

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة امنية تابعة للأمن الوطني اقتحمت مخزنا خلف المشفى التركي وسط مدينة الناصرية مركز ذي قار وعثرت بداخله على العشرات من الأجهزة الطبية وقطع الغيار العائدة للحكومة، بعد تلقيها بلاغا من عدد من العاملين بالمشفى وادارة المحافظة".

وبين المصدر، أن "هذا المخزن كانت تستخدمه الشركة التركية المنفذة لبناية المشفى التركي، لحفظ الأجهزة الطبية وقطع الغيار التي جلبتها معها بوقت سابق ".

وأضاف، أن "المخزن كان يحتوي على اجهزة طبية وقطع غيار من المفترض أن تستخدمها دائرة صحة ذي قار لادامة عمل الأجهزة في المشفى التركي في حال أصابها عطل او اي حادث اخر".

واوضح المصدر، ان "هذا المخزن استحوذ عليه شخص متنفذ بجهة سياسية في وقت سابق بالتعاون مع عاملين في دائرة صحة ذي قار، وقاموا باعادة بيع بعض هذه الأجهزة وقطع الغيار إلى دائرة صحة ذي قار بعقود رسمية جديدة، رغم أنها ملك للدائرة حسب العقود الموقعة مع الشركة التركية".

وتابع، ان "عملية الاقتحام اسفرت عن اعتقال 8 اشخاص، ومصادرة عجلتين كانتا تعملان على نقل عدد من الأجهزة الطبية الى مناطق مجهولة".