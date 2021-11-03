باعت كِلية ابنتها.. إجرام بغداد تطيح بامرأة تتاجر بالأعضاء البشرية

شفق نيوز/ القت مديرية مكافحة اجرام بغداد، يوم الأربعاء، القبض على امرأة بتهمة التجارة بالأعضاء البشرية بعد بيع كلية ابنتها بمبلغ 10 ملايين دينار.

وقالت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قوة من مديرية مكافحة اجرام بغداد/ مكتب مكافحة إجرام المحمودية نفذت امر قبض بحق امرأة بتهمة الاتجار بالأعضاء البشرية بعد ان قامت ببيع (كلية) ابنتها الى شخص مجهول في احدى المحافظات الشمالية بمبلغ (10 ملايين دينار عراقي)".

وأوضحت أن "هذه العملية تأتي بعد توفر معلومات من المصادر السرية عن الحالة وتدقيق المعلومات واخذ الموافقات الاصولية وتعقب المتهمة حتى إلقاء القبض عليها"، مشيرة الى "تدوين اقوال المتهمة وتصديقها قضائيا بالاعتراف وفق احكام المادة 17 من قانون تجارة الأعضاء البشرية".

ولفت البيان إلى أن "مفارز المديرية نفذت أوامر قبض قضائية بحق عدد من المتهمين لقيامهم بسرقة مبالغ مالية ومنازل سكنية ومحلات تجارية ودراجات نارية ومتهمين آخرين بالتزوير ومطلوبين بقضايا جنائية مختلفة وضبط عجلات مطلوبة ضمن جانبي الكرخ والرصافة حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة بحق المتهمين الملقى القبض عليهم اصوليا".