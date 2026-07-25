باعتراف والدها.. مقتل امرأة بـ5 إطلاقات نارية جنوبي ذي قار بداعي "غسل العار"

شفق نيوز - ذي قار

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بالعثور على جثة امرأة (متزوجة ربة بيت) في العقد الثالث من عمرها مقتولة بـ5 إطلاقات نارية، داخل منطقة الأهوار في قضاء الجبايش أقصى جنوبي محافظة ذي قار.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن التحقيقات الأولية شهدت اعتراف والدها بارتكاب الجريمة بداعي ما يُسمى "غسل العار"، مشيراً إلى توقيفه على ذمة التحقيق ونقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية.