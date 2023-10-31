باعتراف "سمسارة" .. تحرير فتاتين وامرأة أُجبرن على ممارسة "الدعارة" ببغداد

شفق نيوز/ افاد مصدر في الشرطة العراقية، يوم الثلاثاء، بتحرير فتاتين وامرأة محتجزات داخل منزل وسط العاصمة بغداد من قبل "سمسارة" كانت قد أجبرتهن على ممارسة الدعارة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، قوة أمنية شرعت بالاشتراك مع مفارز مكتب مكافحة الاتجار بالأعضاء البشرية بواجب أمر قبض حسب قرار قاضي تحقيق الكرخ الاولى وفق المادة (6) اولاً: اتجار بالبشر من قانون الجريمة الإتجار بالأعضاء البشرية ضمن قاطع المسؤولية في الكرادة وسط بغداد.

وأضاف أنه بدلالة إحدى المتهمات (السمّسارة) الملقى القبض عليها لنفس الجريمة أعلاه حيث تم تحرير ضحايا من داخل دارها كلا من: فتاة مواليد العام 2004 من محافظة كربلاء، وامرأة مواليد العام 1993 من محافظة كركوك، وفاة مواليد العام 2009 من محافظة كربلاء أيضاً.

وتابع المصدر، أنه تم تنظيم محضر ضبط وتفتيش موقع من قبل الحاضرين، وتم تسليم الضحايا إلى مديرية الجريمة المنظمة والإتجار بالبشر بوصل تسلم أصولي.

وتشير المعلومات الواردة إلى أن السمّسارة اعلاه كانت قد اعترفت أن لديها مجموعة من النساء يعملن لديها في الدعارة داخل المنزل.

ووفقا لمعلومات ذاته، فإن الفتاتين والمرأة ذكرن في افادتهن بعد تحريرهن أنهن أُجبرن على هذه ممارسة هذه الأفعال، وانهن ضحايا لهذه السمّسارة.