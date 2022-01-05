باعتراف أحد عناصره.. داعش أعاد هيكليته القتالية بين محافظتين عراقيتين

شفق نيوز/ أفاد مصدر استخباري عراقي، يوم الأربعاء، بقيام تنظيم داعش بإعادة هيكلة مقاتليه لشن هجمات بين صلاح الدين والأنبار.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "اعترافات أحد عناصر داعش الذي اعتقلته الاستخبارات، كشفت عن أوامر أصدرها التنظيم لإعادة هيكلة مقاتليه في مناطق الصينية شمال غربي قضاء بيجي والحدودية مع الأنبار، إلى جانب تشكيل مفارز متنقلة لشن هجمات تعرضية ضد قوات الأمن والحشد".

وبحسب اعترافات الداعشي، فإن التنظيم "يسعى لإنشاء مقر لإدارة عملياته في المناطق الشاغرة بين غربي بيجي وأطراف الأنبار، لاستهداف الطرق الحيوية ونقاط المرابطة الأمنية".

ولفت المصدر، إلى أن "التحقيقات مستمرة مع الإرهابي، لكشف مخططات داعش وتحركاته في المناطق الساخنة أمنياً في أطراف صلاح الدين".

وتتعرض المناطق والطرق الفاصلة بين محافظتي الأنبار وصلاح الدين، إلى هجمات وتعرضات مستمرة تستهدف قطعات الأمن ونقاط المرابطة .