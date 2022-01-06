باعتراف أحدهم.. ضبط "وكر ارهابي مهم" غربي العراق

شفق نيوز/ أفادت خلية الاعلام الأمني العراقي، يوم الخميس، بأن وكالة الاستخبارات ضبطت وكر للارهابيين وعثرت بداخله على مواد متفجرة غربي محافظة الانبار.

وقالت في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن عملية استباقية استندت على اعترافات احد الارهابيين الملقى القبض عليهم سابقا، أدت إلى ضبط احد الاوكار الارهابية المهمة التي كانت تشكل نقطة ارتكاز لتنقل الارهابيين بين منطقتي الضبعة وجلبات جنوب قضاء الرطبة داخل العمق الصحراوي، غربي محافظة الانبار.

وأوضح البيان، أنه ضبط بداخلها ست عبوات ناسفة و11 مسطرة تفجير وبندقية ومواد غذائية ومستلزمات طبية، وفي الاثناء تم تفجير المواد من قبل الجهد الهندسي تحت السيطرة .

الجدير بالذكر أن مناطق الضبعة وجلبات تعد من اكثر مناطق الأنبار خطورة وذلك لتعرضها لعمليات "إرهابية" بشكل متكرر، فضلا عن اختطاف العديد من رعاة الأغنام وسكان تلك المناطق.