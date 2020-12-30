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باعا طفلهما غير الشرعي .. القبض على رجل وامرأة يتاجران بالبشر في كربلاء

Category: أمـن

Date: 2020-12-30T09:01:42+0000
باعا طفلهما غير الشرعي .. القبض على رجل وامرأة يتاجران بالبشر في كربلاء

شفق نيوز/ اعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية يوم الاربعاء القاء القبض على متهمين رجل وامرأة مطلوبين وفق احكام الاتجار بالبشر وبيع المواد المخدرة في محافظة كربلاء.

وقالت الوكالة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان مفارزها تمكنت من القاء القبض على متهمين رجل وامرأة في منطقة الحر ضمن محافظة كربلاء مطلوبين وفق الاتجار بالبشر لقيامهما ببيع طفلهما غير الشرعي مقابل مبلغ من المال ، وكذلك متاجرتهما بالمواد المخدرة وبالجرم المشهود وبحوزتهما كمية من المخدرات ومواد اخرى تستخدم للتعاطي.

ونوه البيان الى انه من خلال التحقيقات معهما تم الاستدلال على مكان الطفل المتاجر به  وبعد استحصال الموافقات القضائية تم جلب الطفل والقاء القبض على المتهم الذي اتم عملية شرائه، مشيرا الى ايداع المتهمين التوقيع لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.

من جهته اعلن الأمن الوطني في غرب نينوى القاء القبض على شخص بحوزته (180) الف دولار و(70) مليون دينار مزور.

وقال الجهاز في بيان ان مفارزه تمكنت من القاء القبض وفق اوامر قضائية على احد مهربي العملة المزورة بكمين محكم في مركز المحافظة، وضبط بحوزته مبلغ مزور مقداره (180) الف دولار و(70) مليون دينار.

واوضح ان المفارز دونت اقواله اصولياً واعترف بامتهانه تزوير العملة في احدى دول الجوار وادخالها الى العراق لتوزيعها في المحافظات؛ وقد جرى احالته مع المضبوطات الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.

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