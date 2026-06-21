باسم البدري يباشر عمله رئيساً لجهاز الأمن الوطني العراقي

شفق نيوز- بغداد

باشر رئيس جهاز الأمن الوطني العراقي باسم البدري، يوم الأحد، مهامه رسمياً في مقر رئاسة الجهاز، مؤكداً أهمية مواصلة مسيرة الإنجاز وتعزيز الجهود الرامية إلى حماية الأمن الوطني.

وذكر الجهاز، في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أن البدري اطلع خلال يومه الأول على أبرز مفاصل العمل والمهام الرئيسة للجهاز، واستمع إلى إيجاز عن سير العمل والواجبات المناطة بالتشكيلات المختلفة.

ووجّه رئيس الجهاز ببذل أقصى الجهود للارتقاء بالأداء المؤسسي وتعزيز المنجزات الأمنية والاستخبارية المتحققة.

وأكد البدري أن المرحلة المقبلة تتطلب المزيد من التنسيق والعمل المهني، بما يسهم في دعم أمن العراق واستقراره، وترسيخ دور جهاز الأمن الوطني في استشعار المخاطر ومساندة مؤسسات الدولة في حماية الأمن الوطني.

وكان رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي قد قرر، الخميس الماضي، إعفاء رئيس جهاز الأمن الوطني عبدالكريم البصري من منصبه، وتعيين باسم البدري رئيساً للجهاز خلفاً له. والبدري هو رئيس الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة، منذ سنة 2013، وكان ضمن المرشحين البارزين لرئاسة الحكومة الحالية.