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باستخدام "الكاميرات الحرارية".. القوات العراقية تحبط تسلل أجنبيين اثنين غربي نينوى

Category: أمـن

Date: 2020-11-23T16:23:00+0000
باستخدام "الكاميرات الحرارية".. القوات العراقية تحبط تسلل أجنبيين اثنين غربي نينوى

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، يوم الاثنين، عن القبض على اثنين من المتسللين الأجانب غربي محافظة نينوى.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بجهود استخبارية وامنية مشتركة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٥ والفوج الأول لواء المشاة ٧١ وبالتنسيق مع جهاز المخابرات الوطني وباستخدام الكاميرات الحرارية من القاء القبض على اثنين من المتسللين الأجانب القادمين من الأراضي السورية بأتجاه اراضينا عبر منطقة جلبارات التابعة لناحية ربيعة غربي نينوى أحدهما سوري والآخر تركي الجنسية".

واشارت المديرية الى "تسليمهما الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".

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