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باجتماع عاجل.. معاون الصدر "الجهادي" يعلن "الجهوزية التامة" للدفاع عن المقدسات

Category: أمـن

Date: 2021-02-08T16:53:05+0000
باجتماع عاجل.. معاون الصدر "الجهادي" يعلن "الجهوزية التامة" للدفاع عن المقدسات

شفق نيوز/ عقد "ابو ياسر" المعاون "الجهادي" لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم الاثنين، اجتماعاً عاجلاً أعلن فيه "الجهوزية التامة" للدفاع عن المقدسات.

وذكر بيان لإعلام سرايا السلام، ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بعد ورود معلومات شبه مؤكدة بوجود مخطط لاستهداف المراقد المقدسة في بغداد والنجف وكربلاء، عقد المعاون الجهادي للصدر، اجتماعاً عاجلاً مع القيادات العسكرية لسرايا السلام، أكد فيه الجهوزية التامة واستعداد المجاهدين كافة لأي طارئ يحصل دفاعاً عن ارض الوطن والمقدسات".

وكان صالح محمد العراقي المقرب من الصدر كتب في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، "وصلتنا معلومات شبه مؤكدة بأن هناك اتفاقاً بعثيا داعشيا وبعض المندسين معهم للهجوم على بعض المقدسات في النجف الاشرف وكربلاء المقدسة والعاصمة بغداد".

وأردف بالقول، إن "الاستهداف لا يخصّ المراقد الشيعية إن جاز التعبير لنشر الفتنة والفوضى".

وكشف مصدر في "سرايا السلام" التابعة للتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر عن إعلان "النفير العام"، اليوم الاثنين، بين صفوف مقاتليها إثر ورود معلومات بنية داعش شن هجمات "كبيرة" وإثارة الفوضى في العاصمة بغداد ومحافظات أخرى.

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