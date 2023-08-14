باتصال من امرأة مجهولة.. العثور على جثة شاب قرب دائرة حكومية ببغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بعثور القوات الأمنية على جثة رجل بعد اتصال هاتفي من إمرأة مجهولة.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز؛ إن "بلاغاً من امراة عبر اتصال هاتفي ورد من امراة مجهولة الى النجدة افاد بوجود جثة خلف دائرة صحة بغداد الكرخ، فيما رفضت المتصلة تقديم أي معلومات عن نفسها".

وأضاف المصدر؛ ان "قوة امنية توجهت الى المكان المقصود وعثرت على جثة تعود لرجل يتراوح عمره 35-40 سنة"، مبينا أن "الجثة شبه متفسخة وتم رفعها ونقلها الى الطب العدلي لغرض التعرف عليها وتسليمها الى ذويها".