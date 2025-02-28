بابل وكركوك.. إصابة مدني واعتقال متهمين بالمخدرات وضبط عبوات ناسفة

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة بابل، يوم الجمعة، عن ضبط متهمَين بحيازة المخدرات في عمليتين منفصلتين، داخل سيطرة الخضرة جنوبي المحافظة.

وذكرت القيادة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مفارز قيادة شرطة محافظة بابل، متمثلة بقسم شرطة الشمولي، وبالتعاون مع مفارز الاستخبارات، من إلقاء القبض على متهمَين ضبطت بحوزتهما كمية من المخدرات في سيطرة الخضرية التابعة للقسم جنوبي المحافظة، في عمليتين منفصلتين".

وبينت أن "العملية الأولى، تم فيها إلقاء القبض على متهم قادم من محافظة مجاورة، وبحوزته كمية من مادة الكريستال المخدر تزن حوالي 149 غراما، بالإضافة إلى أدوات تعاطي و68 حبة مخدرة مجهولة النوعية ، وذلك أثناء محاولته عبور السيطرة بمركبة حمل".

ولفتت إلى أن "العملية الثانية، أسفرت عملية تفتيش دقيقة في السيطرة ذاتها عن إلقاء القبض على متهم آخر بحوزته 222 حبة مخدرة مختلفة الأنواع"، مبينة أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين ، وإحالتهما إلى الجهة المختصة لاستكمال التحقيقات".

وأوضحت القيادة، أن "هاتين العمليتين تأتيان في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها قيادة شرطة بابل لمكافحة المخدرات، وحماية المجتمع من آثارها المدمرة".

في حين أعلنت مديرية شرطة بابل، وفي بيان منفصل، عن ضبط ثلاث عبوات ناسفة من مخلفات التنظيم في منطقة جرف النصر.

واشارت إلى إن "مفارز قسم مكافحة المتفجرات في المحافظة ، تمكنت من خلال عملية مسح ميداني في ناحية جرف النصر، من العثور على ثلاث عبوات ناسفة من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي".

ونبهت إلى أن "العبوات الناسفة كانت تحتوي على حاويات حديدية مربعة الشكل بداخلها مواد متفجرة وأدوات تفجير، وقد تم رفع العبوات وتأمينها من قبل قسم مكافحة المتفجرات دون وقوع أي حوادث".

وتابعت القيادة، أن "هذه العملية تأتي في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الأجهزة الأمنية في محافظة بابل لتطهير المناطق المحررة من مخلفات التنظيم الإرهابي ، وضمان سلامة المواطنين".

وفي عملية أخرى، نفذت قيادة شرطة محافظة بابل، بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية الأخرى، عمليات أمنية واسعة النطاق خلال الـ24 ساعة الماضية، شملت عمليات دهم وتفتيش في مختلف مناطق المحافظة والسيطرات الرئيسية فيها.

وبينت أن "جهود قوات الأمن خلال هذه العمليات أسفرت عن إلقاء القبض على 12 مطلوباً للقضاء بموجب مواد قانونية مختلفة ، كما توقيف سبعة مخالفين لقوانين مختلفة ، من بينهم خمسة مخالفين لقانون الإقامة، وحجز خمسة دراجات نارية مخالفة".

وفي كركوك، أفاد مصدر أمني، مساء الجمعة، بأن مدنيا أصيب بهجوم مسلح جنوب شرقي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مسلحين مجهولين أطلقوا النار، مساء اليوم، باتجاه أحد المدنيين في منطقة جسر ليلان جنوب شرقي كركوك، ما أسفر عن إصابته بجروح".

وأضاف المصدر أن "قوة أمنية نقلت الجريح الى مستشفى ازادي لتلقي العلاج، فيما تم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث".