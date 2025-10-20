بابل وكركوك.. اعتقال عشرات المطلوبين والإطاحة بعصابة لسرقة "التك تك"

شفق نيوز- بابل/ كركوك

نفذت الأجهزة الامنية، يوم الاثنين، عمليات عدة في محافظتي بابل وكركوك، واسفرت عن اعتقال عشرات المطلوبين بتهم مختلفة، بينهم أجانب خالفوا شروط الإقامة، فضلا عن الإطاحة بعصابة تسرق دراجات "التك تك".

وأعلنت قيادة شرطة بابل، في بيانات عديدة، وردت لوكالة شفق نيوز، أن "مفارز شرطة بابل، تمكنت من الإطاحة بعصابة سرقة مكوّنة من عدة متهمين تورطوا بسرقة عجلة نوع تك تك ضمن ناحية السدة بعد تنفيذهم العملية بأسلوب احترافي من قبل أشخاص مجهولين وملثمين".

وتابعت "وفور ورود الإخبار، شُكِّل فريق عمل مختص باشر التحري وجمع المعلومات ومتابعة كاميرات المراقبة ، ليقود التحرك الأمني الدقيق إلى كشف هوية الجناة وتعقب خط سيرهم حتى التوصل إلى مكان إخفاء العجلة المسروقة، حيث قاموا بتفكيكها داخل ورشة لتصليح التكاتك تمهيداً لتغيير معالمها وصبغها بلون آخر".

كما أعلنت أيضا، أن "مفارز سيطرة الشهيد المقدم فراس طه العزاوي، تمكنت من تحقيق إنجاز أمني جديد عبر إلقاء القبض على متهم مطلوب أثناء عمليات التفتيش والتدقيق المستمرة للأشخاص والعجلات".

وبينت أن "هذه العملية جاءت نتيجة الإنتباه العالي واليقظة الميدانية لأفراد السيطرة، حيث تبين أن المتهم يعمل كاسباً ومن سكنة العاصمة بغداد، وهو مطلوب وفق أحكام المادة (432) من قانون العقوبات إلى قيادة شرطة محافظة ميسان".

وفي بيان ثالث، أشارت إلى أن "المفارز المنتشرة ضمن قواطع المسؤولية، تمكنت من احتجاز ثلاثة أجانب خالفوا شروط الإقامة داخل البلاد، حيث جرى احتجاز شخص يحمل الجنسية الأفغانية وأجنبية تحمل الجنسية الغانية بعد ثبوت مخالفتهم لضوابط الإقامة أثناء عمليات التفتيش والتدقيق للأشخاص والعجلات المارة عبر السيطرة".

ولفتت إلى أنه "كما تمكنت مفارز سيطرة الحمزة الغربي من احتجاز أجنبي ثالث للسبب ذاته، في إطار الجهود المستمرة لضبط حركة الوافدين والتأكد من سلامة أوضاعهم القانونية".

وفي كركوك، أعلنت شرطتها أن "توابع قيادة شرطة كركوك من مديريات الأقسام الميدانية نفذت سلسلة من الإجراءات الأمنية والتنظيمية لفرض الأمن والاستقرار في مختلف مناطق المحافظة والسيطرات الرئيسية فيها".

وأضاف البيان أن "العمليات أسفرت عن إلقاء القبض على (32) مطلوبًا بموجب أوامر قبض قضائية صادرة من المحاكم المختصة ضمن قواطع المسؤولية".

وفي التفصيل بينت "دوريات شرطة النجدة تمكنت كذلك من القبض على (2) من السراق، و(2) من المخمورين، فضلاً عن تنفيذ (2) من أوامر القبض الإضافية بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة، ومفارز المرور ضبطت (2) عجلة مخالفة خلال الحملة، في حين تم توقيف (12) شخصًا بسبب مشاجرات آنية في مناطق متفرقة من المحافظة".