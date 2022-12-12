بابل وبغداد.. المؤبد لتاجر مخدرات واعتقال امرأة تنتحل صفة محامية لتعقيب المعاملات

شفق نيوز/ أصدر القضاء العراقي، يوم الإثنين، حكماً بالسجن المؤبد بحق تاجر مخدرات، في وقت ألقت الأجهزة الأمنية القبض على متهمة انتحلت صفة محامية بعد قيامها بتعقيب معاملات في الدوائر الحكومية ببغداد.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "محكمة جنايات بابل نظرت قضية متهم يتاجر بكميات كبيرة من مسحوق الكريستال المخدر متنقلا بين المحافظات"، موضحا أن "المتهم الذي ألقي القبض عليه في إحدى السيطرات الأمنية اعترف في دوري التحقيق والمحاكمة بأنه يتاجر بالجملة بالمادة المخدرة".

وتابع أن "المحكمة وجدت الأدلة كافية لإدانته والحكم عليه بالسجن المؤبد استنادا لأحكام المادة 28/أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".

في السياق، تمكنت مفارز مديرية مكافحة الإجرام / مكتب الكرادة لمكافحة الإجرام من إلقاء القبض على متهمة لقيامها بانتحال صفة محامية لغرض تعقيب المعاملات في إحدى الدوائر الحكومية في بغداد.

وأشار بيان ورد لوكالة شفق نيوز، الى "تدوين أقوالها ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف، وقرر قاضي التحقيق توقيفها وفق أحكام المادة 160 من قانون العقوبات".

من جانب آخر ألقت مفارز مكتب مكافحة إجرام القدس القبض على متهم لقيامه بسرقة حقيبة نسائية من إحدى المواطنات بداخلها مبالغ مالية ضمن قاطع المسؤولية شرق العاصمة بغداد، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم وتوقيفه وفق أحكام المادة 446 من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل، بحسب البيان.