بابل وبغداد.. اعتقال شخص زعم انتحار زوجته بـ"شال نسائي" وآخر بتهمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

شفق نيوز - بابل / بغداد

أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، صباح اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على زوج زعم انتحار زوجته شنقاً، مشيرةً إلى اعتراف المتهم بقتلها جراء خلافات عائلية.

وذكرت القيادة في بيان، أنها سجلت وفاة امرأة على أنها انتحار باستخدام "شالٍ نسائي"، استناداً إلى إفادة الزوج والتقرير الطبي الأولي، إلا أن مؤشراتٍ ميدانية لم تكن مطمئنة للمحققين، بعدما ظهرت رضوضٌ وكدمات على الرقبة ، بدت كأنها تطلب الإنصاف قبل أن تُغلق القصة، موضحةً أنه تم تشكيل فريقٍ تحقيقي متخصص ضم قسم مكافحة الإجرام، لتبدأ رحلة دقيقة للبحث عن الحقيقة، حيث باشرت شعبة مكافحة إجرام أبي غرق "إجراءاتها بروحٍ مهنية عالية، واضعةً كل تفصيلٍ صغير تحت مجهر العدالة".

ووفقا للبيان، فإنه "مع نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي في بغداد وإجراء التشريح الأصولي، جاءت النتائج حاسمة، إذ أظهرت وجود آثار عنفٍ وضربةٍ مباشرة على العنق، ما نسف فرضية الانتحار، وأعاد توجيه التحقيق نحو مسارٍ جنائي واضح.

وأشارت قيادة الشرطة في بيانها إلى أنه "مع تعمق الإجراءات واستحصال الموافقات القضائية، تم استقدام الزوج ومواجهته بالأدلة الفنية والطبية، ليعترف لاحقاً بارتكابه الجريمة إثر خلافٍ عائلي، بعد أن انهارت روايته أمام الوقائع الثابتة"، مؤكدةً أنه "قد صُدِّقت أقواله (الزوج) قضائياً، واتُخذت بحقه الإجراءات القانونية وفق المادة (406) من قانون العقوبات".

وفي سياق متصل أعلنت هيئة الحشد الشعبي، أن قوة خاصة من قسم الاستخبارات التابع للواء الثاني عشر في الحشد ألقت القبض على متهم "خطير" في قضاء الطارمية شمالي بغداد.

وجاء في بيان صادر عن الهيئة، أن العملية نُفذت عبر كمين محكم، بالاشتراك مع وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، ما أسفر عن إلقاء القبض على المطلوب للقضاء العراقي (م. م. ح. ج) في قرية "14 رمضان".

وأضاف البيان أن المتهم مطلوب وفق أحكام المادة 36 من قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فيما جرى تسليمه إلى جهة الطلب أصولياً بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.