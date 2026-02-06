بابل والبصرة .. اعتقال شخص قتل واصاب 4 مدنيين من أُسرة واحدة و انتحار شاب شنقا

شفق نيوز - بابل / البصرة

أفادت قيادة شرطة محافظة بابل، يوم الجمعة، بإلقاء القبض على متهم بقتل وإصابة أربعة أشخاص من أُسرة واحدة بعد ملاحقة أمنية "حازمة" داخل المحافظة.

وذكرت القيادة في بيان اليوم، أنه "فور ورود إخبار عن جريمة قتل في منطقة السياحي – الجمعيات ، إثر تعرّض أحد المواطنين إلى إطلاق نار مباشر أودى بحياته ، وإصابة ثلاثة من ذويه بجروح، باشرت قيادة شرطة محافظة بابل استنفاراً أمنياً واسعاً بعد أن لاذ الجاني بالفرار إلى جهة مجهولة".

وأضاف البيان، أن القوات الامنية نفذت "عمليات تعقب ومطاردة أمنية دقيقة ، شملت تعميم أمر القبض على جميع السيطرات والمنافذ الحدودية والمطارات، وملاحقة مستمرة لتحركات المتهم من محافظة إلى أخرى حتى تضييق الخناق عليه بشكل كامل".

ووفقا للبيان، فإن "العمليات الأمنية الحازمة اسفرت عن إلقاء القبض على المتهم الرئيسي مرتكب جريمة القتل، وبعد مواجهته بالأدلة والقرائن الدامغة انهار واعترف صراحةً بارتكاب جريمته".

وتابع البيان، أنه "تم تدوين أقوال المتهم أصولياً وتصديق اعترافه قضائياً من قبل محكمة التحقيق المختصة ، تمهيداً لإحالته إلى القضاء لينال جزاءه العادل".

وفي حادث آخر، ذكر مصدر امني لوكالة شفق نيوز، أن شابا في العقد الثاني من عمره انهى حياته عبر شنق نفسه داخل منزله لأسباب عائلية في قضاء الهارثة شمالي البصرة.